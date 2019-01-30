"Милан" намерен подписать еще двух игроков до закрытия трансферного окна

"Милан" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Ниццы" Аллену Сен-Максимену и камерунскому нападающему "Вольфсбурга" Виктору Осимхену, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "Ницца" оценивает игрока в 28 миллионов евро. "Милан" предлагает полугодовую аренду за четыре миллиона евро с обязательством выкупа за 24 миллиона евро. Что касается Осимхена, его "россонери" также хотят арендовать.

В нынешнем сезоне 21-летний Сен-Максимен провел за "Ниццу" 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три голевых паса. Что касается 20-летний Осимхен выступает на правах аренды за "Шарлеруа", за который сыграл 20 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

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