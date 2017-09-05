"Милан" намерен подписать Рейну

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" намерены подписать 35-летнего стража ворот следующим летом, когда истечёт его контракт с неаполитанцами.

Руководство "Милана" уже сделало запрос по поводу возможного перехода испанского голкипера через год бесплатно.

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