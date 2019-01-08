"Милан" намерен приобрести Мехди Бенатиа

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Football Italia.



По данным издания, в игроке заинтересован "Милан". Сам футболист недоволен своим игровым временем в туринском клубе и хочет уйти из клуба.

Контракт игрока истекает в 2020 году. Его трансферная стоимость - 12 миллионов евро.



Игроком также интересовался "Шальке-04" и "Арсенал".

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