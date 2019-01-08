"Милан" намерен приобрести Мехди Бенатиа
Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Football Italia.
По данным издания, в игроке заинтересован "Милан". Сам футболист недоволен своим игровым временем в туринском клубе и хочет уйти из клуба.
Контракт игрока истекает в 2020 году. Его трансферная стоимость - 12 миллионов евро.
Игроком также интересовался "Шальке-04" и "Арсенал".
Не пропустите: "Ливерпуль" и "Эвертон" ведут борьбу за португальского хавбека. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Страсбур" выбил "Лион" из Кубка французской лиги
-
"Тоттенхэм" минимально побеждает "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
-
В Африке назвали лучшего игрока, тренера и команду года
-
Новичок "Реала", сказавший, что болеет за мадридский клуб с детства, несколько лет назад говорил также и про "Барселону"
-
Стали известны результаты медобследования футболистов "Спартака"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 января
-
"Челси" теряет своего форварда
-
"Валенсия" в Кубке Испании уступила хихонскому "Спортингу"
-
"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время продлит соглашение с Эррерой
-
"Страсбур" выбил "Лион" из Кубка французской лиги
-
"Тоттенхэм" минимально побеждает "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
-
"Барселона" через несколько дней может объявить об еще одном трансфере
-
Кейн поднялся на четвертую строчку в списке лучших бомбардиров в истории "Тоттенхэма"
-
В Африке назвали лучшего игрока, тренера и команду года
-
Стала известна приблизительная дата возвращения на поле защитника "Манчестер Сити"
-
Гаттузо заблокировал продажу игрока
-
Суд продает недвижимость Артуро Видаля
-
Новичок "Реала", сказавший, что болеет за мадридский клуб с детства, несколько лет назад говорил также и про "Барселону"
-
"Нант" одолел "Монпелье", "Амьен" и "Анжер" сильнейшего не выявили
-
Сульшер прокомментировал травму Погба
-
"Зенит" сделал важное заявление о возвращении Ригони из аренды
-
Стали известны результаты медобследования футболистов "Спартака"
-
Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в "Ливерпуль" или "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" определил главную цель на зимнее трансферное окно
-
"Зенит" нашел кандидата на усиление левого фланга обороны
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8