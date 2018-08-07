"Милан" намерен продать форварда

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"Милан" намерен продать форварда

"Милан" хочет расстаться с колумбийским нападающим Карлосом Баккой, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен выручить за футболиста 15 миллионов евро, но ни один из заинтересованных клубов не готов платить такую сумму.

Ранее "Вильярреал", за который колумбиец отыграл прошлый сезон на правах аренды, предложил за него 8 миллионов евро, но получил отказ. Также 31-летний Бакка входит в сферу интересов "Локомотива".

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