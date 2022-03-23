"Милан" намерен продлить контракт с Леау. Переговоры начнутся в апреле
Фото: твиттер Леау\Автор неизвестен
"Милан" намерен продлить контракт с португальским нападающим Рафаэлем Леау, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, в начале апреля состоится встреча представителей "россонери" с Жорже Мендешем, агентом Леау, на которой стороны планируют договориться о контракте.
Отмечается, что новый контракт будет рассчитан до лета 2026 года, а оклад форварда составит 4,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
В нынешнем сезоне Леау сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
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|Команда
|М
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|26
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|26
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17