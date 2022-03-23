"Милан" намерен продлить контракт с Леау. Переговоры начнутся в апреле

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"Милан" намерен продлить контракт с Леау. Переговоры начнутся в апреле

Фото: твиттер Леау\Автор неизвестен

"Милан" намерен продлить контракт с португальским нападающим Рафаэлем Леау, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, в начале апреля состоится встреча представителей "россонери" с Жорже Мендешем, агентом Леау, на которой стороны планируют договориться о контракте.

Отмечается, что новый контракт будет рассчитан до лета 2026 года, а оклад форварда составит 4,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

В нынешнем сезоне Леау сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

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