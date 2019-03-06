"Милан" намерен продлить контракт с молодым голкипером

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"Милан" намерен продлить контракт с молодым голкипером

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма останется в команде еще на несколько лет. Об этом сообщает SportMediaset.

Клуб хочет, чтобы 20-летний футболист на долго время остался в команде. Текущий контракт итальянца рассчитан до 2021 года.

Технический директор команды Леонардо уже приступил к переговорам с игроком о продлении контракта до 2024 года и увеличении зарплаты. На данный момент оклад футболиста - 6 миллионов евро в год.

Доннарумма играл за "Милан" в 154 матчах. Недавно он стал самым молодым голкипером, сыгравшим 100 матчей в чемпионате Италии.

А еще: "Милан" готовит предложение по талантливому воспитаннику "Барселоны"| http://soccernews.ru

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