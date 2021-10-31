"Милан" намерен продлить основного форварда

Фото: инстаграм Рафаэля Леау/Автор неизвестен

"Милан" намерен продлить контракт с португальским нападающим Рафаэлем Леау, сообщает CalcioMercato.

По сведениям источника, итальянский клуб готовит для форварда соглашение до лета 2026 года. При этом миланцы не будут даже рассматривать предложения по трансферу игрока в январе.

В нынешнем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 13 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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