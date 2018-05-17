"Милан" намерен сделать громкое приобретение в линию атаки

"Милан" намерен сделать громкое приобретение в линию своей атаки, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "россонери" рассматривают варианты с приобретением Эдинсона Кавани из ПСЖ или Радамеля Фалькао из "Монако". Новый форвард займет место в команде Николы Калинича и Андре Силвы, с которыми итальянский гранд желает расстаться.