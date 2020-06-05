"Милан" намерен сохранить Беннасера

"Милан" не собирается продавать этим летом полузащитника Исмаэля Беннасера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, вероятно будущий главный тренер "россонери" Ральф Рангник рассчитывает на талантливого алжирца и планирует строить команду вокруг него.

Напомним, что в последнее время предметный интерес к 22-летнему хавбеку обозначили ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Сумма отступных в контракте Беннасера составляет 50 миллионов евро. За "Милан" он провёл 23 матча и сделал 1 ассист.

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