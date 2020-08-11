"Милан" намерен сохранить нападающего Хакана Чалханоглу

"Милан" хочет продлить контракт с нападающим Хаканом Чалханоглом, утверждает Calciomercato.

По данным издания, миланский клуб предложит 26-летнему игроку новое соглашение до 2024 года. Нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.

В минувшем сезоне футболист провел за "Милан" 38 матчей, забив 11 голов и сделав 9 ассистов.

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