"Милан" намерен сохранить основного защитника

Фото: инстаграм Симона Кьера/Автор неизвестен

"Милан" намерен удержать в составе датского защитника Симона Кьера, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб ведет переговоры о продлении контракта с футболистом до лета 2023 года. Нынешнее соглашение истекает через год.

32-летний Кьер выступает за "Милан" с 2020 года, провел за клуб 60 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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