"Милан" намерен сохранить Романьоли и Ребича
"Милан" начал работу по сохранению в составе на долгосрочной основе защитника Алессио Романьоли и нападающего Анте Ребича.
По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "россонери" готово привлечь дополнительные инвестиции, чтобы вышеуказанные игроки не покинули клуб.
С Романьоли "Милан" хочет продлить контракт, истекающий в 2022 году. Ему собираются увеличить зарплату с 3,5 до 4,5-5 миллионов евро за сезон.
Что касается Ребича, то "красно-чёрные" намерены выкупить его у "Айнтрахта". Приобретение хорвата может обойтись им в сумму от 25 до 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16