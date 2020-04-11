"Милан" намерен сохранить Романьоли и Ребича

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"Милан" намерен сохранить Романьоли и Ребича

"Милан" начал работу по сохранению в составе на долгосрочной основе защитника Алессио Романьоли и нападающего Анте Ребича.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "россонери" готово привлечь дополнительные инвестиции, чтобы вышеуказанные игроки не покинули клуб.

С Романьоли "Милан" хочет продлить контракт, истекающий в 2022 году. Ему собираются увеличить зарплату с  3,5 до 4,5-5 миллионов евро за сезон.

Что касается Ребича, то "красно-чёрные" намерены выкупить его у "Айнтрахта". Приобретение хорвата может обойтись им в сумму от 25 до 40 миллионов евро.

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