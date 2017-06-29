"Милан" намерен укрепить свой состав топовым нападающим

Теги миланникола калиничпьер-эмерик обамеянг

"Милан" намерен укрепить свой состав топовым нападающимИтальянский "Милан" намерен укрепить свой состав топовым нападающим, информирует FootMercato.

По сведениям источника, "россонери" в приоритетные для себя трансферные цели записали Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" и Николу Калинича из "Фиорентины". Если итальянскому гранду не удастся заполучить первого, в услугах которого также заинтересованы клубы из Китая, "красно-черные" переключат свое внимание на хорватского форварда.

Напомним, Доннарумма продлит контракт с "Миланом", но при одном условии. | soccernews.ru

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