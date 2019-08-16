"Милан" намерен усилиться немецким хавбеком

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"Милан" намерен усилиться немецким хавбеком

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус привлёк внимание "Милана", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб изучает возможность приобретения 22-летнего футболиста следующим летом.

Ожидается, что в сентябре представители "россонери" проведут переговоры с агентом немца Кристианом Нерлингером.

Серьёзную конкуренцию "Милану" может составить "Бавария", которая также интересуется хавбеком.

Нойхаус выступает за "Боруссию М" с 2017 года, сыграл 36 матчей, забил 5 голов и сделал 11 ассистов. Сдавался в аренду "Фортуне Дюссельдорф". Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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