"Милан" намерен усилиться немецким хавбеком
Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус привлёк внимание "Милана", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб изучает возможность приобретения 22-летнего футболиста следующим летом.
Ожидается, что в сентябре представители "россонери" проведут переговоры с агентом немца Кристианом Нерлингером.
Серьёзную конкуренцию "Милану" может составить "Бавария", которая также интересуется хавбеком.
Нойхаус выступает за "Боруссию М" с 2017 года, сыграл 36 матчей, забил 5 голов и сделал 11 ассистов. Сдавался в аренду "Фортуне Дюссельдорф". Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.
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|Боруссия Дортмунд
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Айнтрахт Франкфурт
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|7
|Фортуна Дюссельдорф
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|8
|Фрайбург
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|9
|Герта
|0
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|10
|Хоффенхайм
|0
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|11
|Кельн
|0
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|Майнц 05
|0
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|13
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|РБ Лейпциг
|0
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|Шальке
|0
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|16
|Унион Берлин
|0
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|18
|Вольфсбург
|0
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