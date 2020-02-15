"Милан" намерен выкупить Ребича

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"Милан" намерен выкупить Ребича

"Милан" хочет сохранить в составе нападающего Анте Ребича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" собираются выкупить у "Айнтрахта" контракт 26-летнего хорвата.

Ожидается, что в ближайшее время клубы начнут переговоры об условиях возможного трансфера.

В текущем сезоне Ребич сыграл за "Милан" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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