"Милан" намерен выкупить трансфер хавбека "Реала"

Теги миланреал мадридбраим диастрансферы

"Милан" намерен выкупить трансфер хавбека "Реала"

"Милан" собирается выкупить трансфер полузащитника мадридского "Реала" Браима Диаса, сообщает Calcio Mercato.

По сведениям издания, итальянский клуб готов подписать полноценный контракт с хавбеком, который сейчас выступает за "россонери" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний Диас провел за "Милан" шесть матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Милан" планирует два трансфера на зимнее окно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Советник Кадырова принимал участие в избиении арбитра Головко

Советник Кадырова принимал участие в избиении арбитра Головко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов