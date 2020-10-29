"Милан" намерен выкупить трансфер хавбека "Реала"

"Милан" собирается выкупить трансфер полузащитника мадридского "Реала" Браима Диаса, сообщает Calcio Mercato.

По сведениям издания, итальянский клуб готов подписать полноценный контракт с хавбеком, который сейчас выступает за "россонери" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний Диас провел за "Милан" шесть матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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