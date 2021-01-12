"Милан" намерен выкупить трансфер хавбека "Реала"

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"Милан" намерен выкупить трансфер хавбека "Реала"

Руководство "Милана" приняло решение выкупить трансфер полузащитника мадридского "Реала" Браима Диаса, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, в ближайшее время клубы начнут переговоры. "Реал" оценивает игрока примерно в 15-20 миллионов евро. Если сделка не состоится, "Милан" готов продлить аренду игрока до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Диас провел за "Милан" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2025 года.

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