"Милан" намерен выкупить у "Челси" Бакайоко

Теги тьемуэ бакайокомиланчелситрансферы

"Милан" намерен выкупить у "Челси" Бакайоко

"Милан" планирует выкупить игрока команды Тьемуэ Бакайоко, права на которого принадлежат "Челси". Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

По сообщению изданий, главный тренер итальянского клуба Дженнаро Гаттузо доволен результатами 24-летнего француза. Поэтому клуб готов выкупить его, даже если трансферная сумма увеличится. На данный момент "Челси" может отпустить футболиста за 35 миллионов евро.

Чтобы пополнить бюджет, "Милан" хочет продать Франка Кессье, у которого недавно был конфликт с Лукасом Билье.

Француз в нынешнем сезоне участвовал в 22 матчах за "Милан", отметившись одним ассистом.

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