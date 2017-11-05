"Милан" намерен заполучить Конте

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"Милан" намерен заполучить КонтеРуководство итальянского "Милана" хочет видеть следующим главным тренером своей команды нынешнего наставника лондонского "Челси" Антонио Конте.

Как информирует Daily Express, "россонери" рассчитывают воспользоваться разногласиями, которые возникли между 48-летним специалистом и директором "аристократов" Мариной Грановской, и подписать своего соотечественника следующим летом.

Напомним, "Милан" определился с основным претендентом на замену Монтеллы. | soccernews.ru

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