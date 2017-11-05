"Милан" намерен заполучить Конте

Руководство итальянского "Милана" хочет видеть следующим главным тренером своей команды нынешнего наставника лондонского "Челси" Антонио Конте.

Как информирует Daily Express, "россонери" рассчитывают воспользоваться разногласиями, которые возникли между 48-летним специалистом и директором "аристократов" Мариной Грановской, и подписать своего соотечественника следующим летом.

Напомним, "Милан" определился с основным претендентом на замену Монтеллы. | soccernews.ru