"Милан" наметил четыре трансферные цели на лето

Итальянский "Милан" наметил четыре трансферные цели на ближайшее лето, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, по окончанию текущего сезона "россонери" планируют предпринять попытки подписать защитников Агустина Рохеля из уругвайского "Насьоналя", Ивана Маркано из "Порту" и полузащитников Ки Сон Ена из английского "Суонси" и Макса Майера из гельзенкирхенского "Шальке".

Напомним, вчерашнее миланское дерби было отменено из-за смерти Астори. | soccernews.ru