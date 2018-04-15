"Милан" - "Наполи" - 0:0 (обзор)

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"Милан" - "Наполи" - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Наполи" и "Миланом".

Читайте также: "Наполи" не сумел переиграть "Милан". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 78
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 32 53
7 Фиорентина 32 51
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 32 48
10 Торино 32 46
11 Болонья 32 38
12 Дженоа 32 38
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Сассуоло 32 31
16 Кьево 32 30
17 СПАЛ 32 28
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 32 25
20 Беневенто 32 14
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