"Милан", "Наполи" и "Кальяри" добывают победы, "Торино" и "Сампдория" играют вничью

Сегодня в рамках 4-го тура итальянской Серии А "Милан", "Наполи" и "Кальяри" обыграли соответственно "Удинезе", "Бневенто" и СПАЛ, а "Торино" и "Сампдория" свели свой матч вничью.

"Милан" - "Удинезе" - 2:1

Голы: Калинич, 22 - 1:0, Лазанья, 28 - 1:1, Калинич, 31 - 2:1.

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Бонуччи, Романьоли, Калабриа, Кессье, Билья, Бонавентура (Чалханоглу, 69), Родригес, Сусо (Кутроне, 69), Калинич (Локателли, 85).

"Удинезе": Скуффет, Ларсен, Данило, Нейтинк, Самир, Де Паул, Бехрами (Фофана, 57), Барак, Янкто (Матос, 74), Лазанья, Лопес (Байич, 61).

"Наполи" - "Беневенто" - 6:0

Голы: Аллан, 3 - 1:0, Инсинье, 15 - 2:0, Мертенс, 27 - 3:0, Кальехон, 32 - 4:0, Мертенс, 65 - 5:0 (пенальти), Мертенс, 90 - 6:0 (пенальти).

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан (Рог, 74), Жоржиньо, Хамшик, Кальехон (Унас, 67), Мертенс, Инсинье (Джаккерини, 57).

СПАЛ - "Кальяри" - 0:2

Голы: Барелла, 17 - 0:1, Жоао Педро, 68 - 0:2.

"Торино" - "Сампдория" - 2:2

Голы: Сапата, 1 - 0:1, Баселли, 13 - 1:1, Белотти, 15 - 2:1, Квальярелла, 34 - 2:2.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Моретти, Баррека, Ринкон, Баселли (Густафссон, 71), Фальке (Эдера, 80), Льяич, Ньянг (Бойе, 73), Белотти.

"Сампдория": Пуджони, Сала (Берешинский, 46), Сильвестре, Реджини, Стринич (Мурру, 66), Баррето, Торрейра, Прат, Рамирес (Линетты, 81), Сапата, Квальярелла.

Напомним, ранее "Ювентус" обыграл "Сассуоло". | soccernews.ru