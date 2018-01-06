"Милан", "Наполи", "Лацио" одержали победы в своих матчах и другие результаты 20-го тура итальянской Серии А
Представляем результаты 20-го тура итальянской Серии А.
"Милан" – "Кротоне" 1:0
Гол: Бонуччи, 54 - 1:0
"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли, Бонавентура, Биглия, Чалханоглу, Кессиэ (Локателли, 84), Сусо, Кутроне (Калинич, 76).
"Кротоне": Кордац, Айети, Мартелла, Сампиризи, Чеккерини, Барберис (Крагль, 86), Мандрагора, Роден (Крочата, 64), Стоян, Тротта, Будимир (Сими, 76).
Предупреждения: Мандрагора (20), Биглия (45), Мартелла (90), Калинич (90).
СПАЛ – "Лацио" 2:5
Голы: Луис Альберто, 5 - 0:1, Антенуччи (пен), 8 - 1:1, Иммобиле, 19 - 1:2, Иммобиле, 26 - 1:3, Антенуччи, 30 - 2:3, Иммобиле, 41 - 2:4, Иммобиле, 50 - 2:5
СПАЛ: Гомис, Викари, Фелипе, Маттьелло (Бонаццоли, 85), Саламон (Риццо, 46), Скьяттарелла, Ладзари, Грасси, Вивиани (Коста, 73), Антенуччи, Палоски.
"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду (Луис Фелипе, 58), Лукаку, Уоллес, Луис Альберто, Пароло, Лейва (Лулич, 76), Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон, 58), Баста, Иммобиле.
Предупреждения: Маттьелло (40), Раду (53), Милинкович-Савич (54), Луис Фелипе (71), Викари (75).
"Беневенто" – "Сампдория" 3:2
Голы: Капрари, 45 - 0:1, Кода, 69 - 1:1, Кода, 84 - 2:1, Бриньола, 90 - 3:1, Ковнацки, 90 - 3:2
"Беневенто": Белец, Венути, Коста (Биллонг, 46), Гимсити, Лучони, Мемушай, Виола, Ломбарди (Гьямфи, 81), Кода, Пушкаш (Д'Алессандро, 58), Бриньола.
"Сампдория": Вивиано, Феррари, Сала, Реджини, Сильвестре, Баррето, Рамирес, Прат (Линетти, 59), Торрейра (Верре, 76), Капрари (Ковнацки, 68), Куальярелла.
Предупреждения: Бриньола (32), Баррето (60).
Удаление: Сала (82).
"Наполи" – "Верона" 2:0
Голы: Кулибали, 65 - 1:0, Кальехон, 78 - 2:0
"Наполи": Рейна, Альбиоль (Максимович, 85), Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 77), Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье (Рог, 87), Мертенс.
"Верона": Николас, Эрто, Касерес, Феррари, Караччоло, Бюхель, Бесса (Кальвано, 77), Фарес, Ромуло, Верде (Феличоли, 82), Кин (Паццини, 58).
Предупреждения: Бесса (34), Ромуло (47), Касерес (67), Феррари (83).
"Дженоа" – "Сассуоло" 1:0
Гол: Галабинов, 80 - 1:0
"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Бираски, Россеттини, Ригони, Лаксальт, Бертолаччи, Брлек (Лазович, 76), Лападула (Омеонга, 84), Пандев (Галабинов, 56).
"Сассуоло": Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Рагуза, 82), Маньянелли, Берарди, Миссироли (Маццителли, 89), Политано, Фальчинелли (Матри, 65).
Предупреждения: Ригони (29), Миссироли (68), Зуканович (70), Галабинов (77). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1