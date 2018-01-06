"Милан", "Наполи", "Лацио" одержали победы в своих матчах и другие результаты 20-го тура итальянской Серии А

Теги лационаполимилан

"Милан", "Наполи", "Лацио" одержали победы в своих матчах и другие результаты 20-го тура итальянской Серии А

Представляем результаты 20-го тура итальянской Серии А.

"Милан" – "Кротоне" 1:0

Гол: Бонуччи, 54 - 1:0

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли, Бонавентура, Биглия, Чалханоглу, Кессиэ (Локателли, 84), Сусо, Кутроне (Калинич, 76).

"Кротоне": Кордац, Айети, Мартелла, Сампиризи, Чеккерини, Барберис (Крагль, 86), Мандрагора, Роден (Крочата, 64), Стоян, Тротта, Будимир (Сими, 76).

Предупреждения: Мандрагора (20), Биглия (45), Мартелла (90), Калинич (90).


СПАЛ – "Лацио" 2:5

Голы: Луис Альберто, 5 - 0:1, Антенуччи (пен), 8 - 1:1, Иммобиле, 19 - 1:2, Иммобиле, 26 - 1:3, Антенуччи, 30 - 2:3, Иммобиле, 41 - 2:4, Иммобиле, 50 - 2:5

СПАЛ: Гомис, Викари, Фелипе, Маттьелло (Бонаццоли, 85), Саламон (Риццо, 46), Скьяттарелла, Ладзари, Грасси, Вивиани (Коста, 73), Антенуччи, Палоски.

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду (Луис Фелипе, 58), Лукаку, Уоллес, Луис Альберто, Пароло, Лейва (Лулич, 76), Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон, 58), Баста, Иммобиле.

Предупреждения: Маттьелло (40), Раду (53), Милинкович-Савич (54), Луис Фелипе (71), Викари (75).


"Беневенто" – "Сампдория" 3:2

Голы: Капрари, 45 - 0:1, Кода, 69 - 1:1, Кода, 84 - 2:1, Бриньола, 90 - 3:1, Ковнацки, 90 - 3:2

"Беневенто": Белец, Венути, Коста (Биллонг, 46), Гимсити, Лучони, Мемушай, Виола, Ломбарди (Гьямфи, 81), Кода, Пушкаш (Д'Алессандро, 58), Бриньола.

"Сампдория": Вивиано, Феррари, Сала, Реджини, Сильвестре, Баррето, Рамирес, Прат (Линетти, 59), Торрейра (Верре, 76), Капрари (Ковнацки, 68), Куальярелла.

Предупреждения: Бриньола (32), Баррето (60).

Удаление: Сала (82).


"Наполи" – "Верона" 2:0

Голы: Кулибали, 65 - 1:0, Кальехон, 78 - 2:0

"Наполи": Рейна, Альбиоль (Максимович, 85), Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 77), Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье (Рог, 87), Мертенс.

"Верона": Николас, Эрто, Касерес, Феррари, Караччоло, Бюхель, Бесса (Кальвано, 77), Фарес, Ромуло, Верде (Феличоли, 82), Кин (Паццини, 58).

Предупреждения: Бесса (34), Ромуло (47), Касерес (67), Феррари (83).


"Дженоа" – "Сассуоло" 1:0

Гол: Галабинов, 80 - 1:0

"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Бираски, Россеттини, Ригони, Лаксальт, Бертолаччи, Брлек (Лазович, 76), Лападула (Омеонга, 84), Пандев (Галабинов, 56).

"Сассуоло": Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Рагуза, 82), Маньянелли, Берарди, Миссироли (Маццителли, 89), Политано, Фальчинелли (Матри, 65).

Предупреждения: Ригони (29), Миссироли (68), Зуканович (70), Галабинов (77). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов