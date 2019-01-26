"Милан" - "Наполи": ведеотрансляция битвы Гаттузо и Анчелотти

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"Милан" - "Наполи": ведеотрансляция битвы Гаттузо и Анчелотти

Сегодня, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Наполи".

"Милан" с 34 баллами занимает 4 место турнирной таблицы Серии А, "Наполи" находится на второй позиции. Команда на девять очков отстает от "Ювентуса".

Игра пройдет на стадионе "Сан Сиро". Начало - в 22:30 мск. 

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на нашем сайте.

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