"Милан" - "Наполи": видеотрансляция битвы Гаттузо и Анчелотти

Сегодня, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Наполи".

"Милан" с 34 баллами занимает 4 место турнирной таблицы Серии А, "Наполи" находится на второй позиции. Команда на девять очков отстает от "Ювентуса".

Игра пройдет на стадионе "Сан Сиро". Начало - в 22:30 мск.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на нашем сайте.