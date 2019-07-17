"Милан" нашел альтернативу Ловрену

Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям Calciomercato, в услугах игрока заинтересован "Милан", который определил его как альтернативу защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2021 года. Отмечается, что "сороки" оценивают своего игрока в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Шера четыре забитых мяча и одна голевая передача в 28 играх.

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