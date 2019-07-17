"Милан" нашел альтернативу Ловрену

Теги миландеян ловренфабиан шерньюкасл юнайтед

"Милан" нашел альтернативу Ловрену

Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям Calciomercato, в услугах игрока заинтересован "Милан", который определил его как альтернативу защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2021 года. Отмечается, что "сороки" оценивают своего игрока в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Шера четыре забитых мяча и одна голевая передача в 28 играх.

Читайте также: "Спартак" поборется с "Миланом" за вингера ПСВ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" объявил о переходе Триппьера

"Атлетико" объявил о переходе Триппьера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов