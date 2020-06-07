"Милан" нашел альтернативу Рангнику в чемпионате Франции

"Милан" проявляет интерес к главному тренеру "Бордо" Паулу Соузе, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру португальского специалиста в качестве запасного варианта на тот случай, если не удастся договориться с Ральфом Рангником, который сейчас работает в должности координатора всех спортивных команд компании Red Bull.

Ранее сообщалось, что Рангник выставил "Милану" ряд требований, на которые клуб пока не готов согласиться.

49-летний Соуза ранее уже работал в Италии. С 2015 по 2017 он тренировал "Фиорентину".

Напомним, что чемпионат Франции завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Бордо" финишировал на 12-м месте.

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