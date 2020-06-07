"Милан" нашел альтернативу Рангнику в чемпионате Франции
"Милан" проявляет интерес к главному тренеру "Бордо" Паулу Соузе, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру португальского специалиста в качестве запасного варианта на тот случай, если не удастся договориться с Ральфом Рангником, который сейчас работает в должности координатора всех спортивных команд компании Red Bull.
Ранее сообщалось, что Рангник выставил "Милану" ряд требований, на которые клуб пока не готов согласиться.
49-летний Соуза ранее уже работал в Италии. С 2015 по 2017 он тренировал "Фиорентину".
Напомним, что чемпионат Франции завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Бордо" финишировал на 12-м месте.
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|Интер Милан
|25
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|5
|Рома
|26
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|26
|39
|7
|Милан
|26
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|Хеллас Верона
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|Парма
|25
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|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
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|Кальяри
|25
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|13
|Фиорентина
|26
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|Торино
|25
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|25
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|26
|25
|19
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|26
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|16