"Милан" нашел нового форварда

"Милан" в летнее трансферное окно может пополниться бразильским форвардом.

Как сообщает Tuttosport, трансферной целью "россонери" стал 22-летний нападающий "Гремио" Эвертон Соарес.

Отмечается, что идея трансфера игрока принадлежит спортивному директору клуба Леонардо.

В этом сезоне Эвертон провел три поединка и отметился одним забитым мячом.

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