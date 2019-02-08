"Милан" нашел нового форварда
"Милан" в летнее трансферное окно может пополниться бразильским форвардом.
Как сообщает Tuttosport, трансферной целью "россонери" стал 22-летний нападающий "Гремио" Эвертон Соарес.
Отмечается, что идея трансфера игрока принадлежит спортивному директору клуба Леонардо.
В этом сезоне Эвертон провел три поединка и отметился одним забитым мячом.
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