"Милан" нашёл усиление атаки в "Баварии"

"Милан" может провернуть ещё одну сделку до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Tuttosport, новая цель "россонери" - вингер "Баварии" Дуглас Коста.

В мюнхенском клубе особо не рассчитывают на 30-летнего футболиста и готовы досрочно прервать его аренду из "Ювентуса".

В текущем сезоне бразилец сыграл 17 матчей за "ротен", в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость Косты оценивается в 20 миллионов евро.

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