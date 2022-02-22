"Милан" нашёл усиление атаки в "Сассуоло"

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"Милан" нашёл усиление атаки в "Сассуоло"

Фото инстаграм Доменико Берарди

"Милан" нацелился на форварда "Сассуоло" Доменико Берарди, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нероверди" готовы летом продать своего лидера за 30 миллионов евро.

27-летний итальянец связан с нынешним клубом контрактом до июня 2024 года.

В этом сезоне Берарди сыграл за "Сассуоло" 24 матча, забил 10 голов и сделал 12 ассистов.

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