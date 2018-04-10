"Милан" нашел усиление в "Сассуоло"

"Милан" проявляет интерес к вингеру "Сассуоло" Маттео Политано, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "россонери" он может заменить хавбека Сусо, который задумался о смене клуба.

В этом сезоне 24-летний Политано провел 32 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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