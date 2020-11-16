"Милан" нашёл в ПСВ дублёра для Ибрагимовича

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"Милан" нашёл в ПСВ дублёра для Ибрагимовича

"Милан" хочет купить нападающего ПСВ Дониэлла Малена, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, в итальянском клубе рассчитывают, что 21-летний футболист будет подменять в составе Златана Ибрагимовича.

"Россонери" собираются усилиться новым форвардом в январе. Голландец считается приоритетным вариантом, альтернатива - аренда у "Реала" Луки Йовича.

Мален в текущем сезоне сыграл за ПСВ 13 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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