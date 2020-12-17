"Милан" нашел замену Чалханоглу

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"Милан" нашел замену Чалханоглу"Милан" готовится к тому, что основной полузащитник Хакан Чалханоглу может покинуть клуб. "Россонери" уже нашли кем можно его заменить, сообщает Calciomercato.

Руководство итальянского гранда рассматривают кандидатуру полузащитника "Лацио" Луиса Альберто.

Спешка в поиске замены для турка обусловлена тем, что контракт Чалханоглу действует до лета 2021 года, вероятность его ухода велика.

Напомним, что интерес к Чалханоглу проявляют несколько грандов. В том числе "Интер", "Ювентус", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед"

За 18 матчей в составе "Милана" в сезоне 2020/2021, хавбек смог забить пять голов и отдать шесть результативных передач.

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