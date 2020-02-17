"Милан" нашёл замену для Доннаруммы

"Милан" определился с кандидатурой нового основного вратаря на случай, если клуб покинет Джанлуиджи Доннарумма.

20-летний итальянец пока отказывается продлевать контракт с "россонери", истекающий в 2021 году, поэтому его уход по окончании текущего сезона вполне вероятен.

Как сообщает Calciomercato, при таком сценарии "Милан" постарается купить голкипера "Торино" Сальваторе Сиригу.

В этом сезоне 33-летний страж ворот пропустил 54 гола в 31 матче. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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