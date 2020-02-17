"Милан" нашёл замену для Доннаруммы
"Милан" определился с кандидатурой нового основного вратаря на случай, если клуб покинет Джанлуиджи Доннарумма.
20-летний итальянец пока отказывается продлевать контракт с "россонери", истекающий в 2021 году, поэтому его уход по окончании текущего сезона вполне вероятен.
Как сообщает Calciomercato, при таком сценарии "Милан" постарается купить голкипера "Торино" Сальваторе Сиригу.
В этом сезоне 33-летний страж ворот пропустил 54 гола в 31 матче. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.
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|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
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|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
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|7
|Парма
|24
|35
|8
|Наполи
|24
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|9
|Болонья
|24
|33
|10
|Милан
|23
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|11
|Кальяри
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|32
|12
|Сассуоло
|24
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|28
|14
|Торино
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|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
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|Сампдория
|24
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|18
|Дженоа
|24
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|Брешия
|24
|16
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|СПАЛ
|24
|15