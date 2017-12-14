"Милан" нашел замену Доннарумме

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Football Italia, "россонери" подпишут испанского голкипера, если Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб.

Отметим, что в июне 2018 года у Рейны истекает контракт с "Наполи" и он может достаться "Милану" в качестве свободного агента.

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