"Милан" нашел замену Доннарумме

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"Милан" нашел замену Доннарумме

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Football Italia, "россонери" подпишут испанского голкипера, если Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб.

Отметим, что в июне 2018 года у Рейны истекает контракт с "Наполи" и он может достаться "Милану" в качестве свободного агента.

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