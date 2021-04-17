"Милан" нашёл замену Доннарумме во Франции

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"Милан" нашёл замену Доннарумме во Франции

Фото инстаграм Майка Меньяна

"Милан" нацелился на вратаря "Лилля" Майка Меньяна, утверждает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" видят в 25-летнем французе замену для Джанлуиджи Доннаруммы, чей контракт истекает в июне.

Рыночная стоимость голкипера "догов" оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Меньян сыграл за "Лилль" 43 матча, в которых пропустил 35 голов.

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