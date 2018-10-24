"Милан" нашел замену Гаттузо

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"Милан" нашел замену Гаттузо

"Милан" проявляет интерес к известному итальянскому тренеру Роберто Донадони, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру в качестве замены нынешнему наставнику Дженнаро Гаттузо. Если результаты "Милана" в ближайшее время не улучшатся в ближайшее время, то Гаттузо будет отправлен в отставку.

55-летний Донадони в бытность футболистом на протяжении 12 лет выступал за "Милан", а последние три сезона тренировал "Болонью".

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