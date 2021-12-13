"Милан" нашёл замену Ибрагимовичу в "Ливерпуле"

Фото инстаграм Дивока Ориги

"Милан" нацелился на нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, бельгийский форвард может стать заменой для 40-летнего Златана Ибрагимовича в составе "россонери".

Также на футболиста "скаузеров" претендует "Аталанта".

В текущем сезоне Ориги сыграл за "Ливерпуль" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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