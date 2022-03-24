"Милан" нашёл замену Кессье в "Челси"

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Полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо может летом оказаться в "Милане".

По информации Calciomercato, кандидатура 30-летнего итальянца рассматривается в качестве замены для Франка Кессье, чей контракт истекает в июне.

Сам футболист хочет вернуться в Италию, о чём недавно публично заявил его агент.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл за "Челси" 38 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с "синими" действует до 2023 года. Рыночная стоимость хавбека - 45 миллионов евро.

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