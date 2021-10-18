"Милан" нашел замену Кессье в Лиге 1

Фото: инстаграм Бубакара Камара/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Марселя" Бубакару Камара, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб можеи подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с марсельцами. В составе "Милана" Камара может заменить ивуарийского полузащитника Франка Кессье, который отказывается продлевать контракт.

В нынешнем сезоне 21-летний Камара провел за "Марсель" девять матчей во всех турнирах и забил один гол.

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