"Милан" нашел замену Кессье в Лиге 1
Фото: инстаграм Бубакара Камара/Автор неизвестен
"Милан" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Марселя" Бубакару Камара, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб можеи подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с марсельцами. В составе "Милана" Камара может заменить ивуарийского полузащитника Франка Кессье, который отказывается продлевать контракт.
В нынешнем сезоне 21-летний Камара провел за "Марсель" девять матчей во всех турнирах и забил один гол.
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