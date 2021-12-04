"Милан" нашёл замену Кьяеру в "Барселоне"
Центральный защитник Самюэль Умтити может во время зимнего трансферного окна сменить "Барселону" на "Милан".
По информации Sport.es, итальянский клуб видит в потенциальном новичке замену для Симона Кьяера, который пропустит около полугода из-за серьёзной травмы колена.
Скорее всего, французу в случае перехода придётся пойти на сокращение зарплаты. Летом "россонери" отказались от его подписания как раз из-за размера оклада.
В текущем сезоне Умтити не сыграл за "Барсу" ни одного матча. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" пыталась трудоустроить Умтити и Лангле в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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