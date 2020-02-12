"Милан" нашел замену Пиоли

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"Милан" нашел замену Пиоли

"Милан" уже начал подыскивать нового наставника на замену Стефано Пиоли.

Как сообщает Football Italia, "россонери" рассматривают вариант с экс-тренером "Валенсии" Марселино Гарсией Торалем, который покинул клуб в сентябре 2019 года.

Однако отмечается, что Пиоли имеет шанс сохранить свой пост. Для этого ему необходимо выиграть Кубок Италии или по итогам чемпионата попасть в зону Лиги Чемпионов.

В полуфинале Кубка Италии "Милан" сыграет против "Ювентуса". После 23 туров клуб идет в Серии А на 10-м месте, отставая от зоны ЛЧ на 10 очков.

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