"Милан" нашёл замену Сусо

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"Милан" нашёл замену Сусо

Атакующий полузащитник "Сассуоло" Доменико Берарди может перейти в "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" видят в лидере "нероверди" замену для испанского хавбека Сусо, который летом может оказаться в "Наполи".

В этом сезоне 23-летний Берарди сыграл за "Сассуоло" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.

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