"Милан": "Нашим главным усилением в январе станет Конти"



"Милан" ожидает возвращения в строй травмированного защитника Андреа Конти.

"Усилением нашей команды в январе, на которое никто не будет давить, будет возвращение Андреа Конти. Он восстановится в нужный срок. Мы ждем его на поле, это главное усиление", – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что 23-летний Конти перешел в "Милан" в начале сентября из "Аталанты" и получил травму передней крестообразной связки левого колена, сыграв всего четыре матча.

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