"Милан" настаивает на переходе Ньянга в "Спартак"

Руководтво "Милана" крайне разочаровано решением форварда Мбайе Ньянга отказаться от перехода в московский "Спартак", сообщает итальянская пресса.

Спортивный директор "россонери" Массимилиано Мирабелли уже связывался по этому поводу с агентом футболиста. Кроме того, функционер намерен лично переговорить с 22-летним французом, чтобы убедить его принять предложение российского клуба.

Боссы "Милана" рассчитывают, что Ньянга всё-таки удастся продать в "Спартак" за 18-20 миллионов евро, а вырученные деньги инвестировать в другие трансферы. | http://soccernews.ru