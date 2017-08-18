"Милан" настаивает на переходе Ньянга в "Спартак"

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"Милан" настаивает на переходе Ньянга в "Спартак"

Руководтво "Милана" крайне разочаровано решением форварда Мбайе Ньянга отказаться от перехода в московский "Спартак", сообщает итальянская пресса.

Спортивный директор "россонери" Массимилиано Мирабелли уже связывался по этому поводу с агентом футболиста. Кроме того, функционер намерен лично переговорить с 22-летним французом, чтобы убедить его принять предложение российского клуба.

Боссы "Милана" рассчитывают, что Ньянга всё-таки удастся продать в "Спартак" за 18-20 миллионов евро, а вырученные деньги инвестировать в другие трансферы. | http://soccernews.ru

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