"Милан" назвал "Атлетико" цену Калинича

"Атлетико" пока не удается договориться о покупке хорватского нападающего "Милана" Никола Калинича, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб требует за форварда 20 миллионов евро, но мадридцы не готовы платить такую сумму и продолжать вести переговоры о снижении цены.

Видеть хорвата в "Атлетико" хочет лично главный тренер команды Диего Симеоне, который считает его хорошей альтернативой основному нападающему Диего Косте.

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