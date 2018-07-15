"Милан" назвал "Атлетико" цену Калинича

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"Милан" назвал "Атлетико" цену Калинича

"Атлетико" пока не удается договориться о покупке хорватского нападающего "Милана" Никола Калинича, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб требует за форварда 20 миллионов евро, но мадридцы не готовы платить такую сумму и продолжать вести переговоры о снижении цены.

Видеть хорвата в "Атлетико" хочет лично главный тренер команды Диего Симеоне,  который считает его хорошей альтернативой основному нападающему Диего Косте.

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