"Милан" назвал цену на Доннарумму

Итальянский "Милан" назвал цену на своего голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Так, по сведениям Premium Sport, ближайшим летом "россонери" будут готовы расстаться со своим 19-летним вратарем, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро. Однако на сегодняшний день заявок по трансферу перспективного стража ворот в адрес "красно-черных" не поступало.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 34 мяча в 38 матчах за "Милан".

Напомним, "Боруссия" назвала условие продажи Ройса в "Милан". | soccernews.ru