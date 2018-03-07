"Милан" назвал цену на Доннарумму

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"Милан" назвал цену на ДоннаруммуИтальянский "Милан" назвал цену на своего голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Так, по сведениям Premium Sport, ближайшим летом "россонери" будут готовы расстаться со своим 19-летним вратарем, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро. Однако на сегодняшний день заявок по трансферу перспективного стража ворот в адрес "красно-черных" не поступало.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 34 мяча в 38 матчах за "Милан".

Напомним, "Боруссия" назвала условие продажи Ройса в "Милан". | soccernews.ru

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