"Милан" назвал цену на Доннарумму

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"Милан" назвал цену на ДоннаруммуИтальянский "Милан" назвал цену на своего голкипера Джанлуиджи Доннарумму, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания расстаться с 19-летним вратарем "россонери" будут готовы только в том случае, если потенциальный покупатель будет готов выложить за него не менее 60-ти миллионов евро. При этом "красно-черные" будут готовы поднять трансферную стоимость своего основного стража ворот еще на 10 миллионов евро, если команде по итогам текущего сезона удастся завоевать место в Лиге Чемпионов.

Напомним, Мустафи рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Милана". | soccernews.ru

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