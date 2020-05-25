"Милан" назвал цену на Мусаккио

"Милан" намерен избавиться от защитника Матео Мусаккио во время летнего трансферного окна, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "россонери" готовы продать аргентинского центрбека за 8-10 миллионов евро.

29-летний футболист присоединился к "Милану" в 2017 году, с тех пор он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 73 матчах.

Интерес к Мусаккио проявляет "Валенсия". Его контракт с итальянским клубом истекает по окончании следующего сезона.

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