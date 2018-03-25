"Милан" назвал цену на Сусо

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"Милан" назвал цену на Сусо"Милан" назвал цену на своего ведущего вингера Сусо, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "россонери", испытывающие финансовые трудности, будут готовы расстаться с 24-летним испанцем, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сусо забил 8 мячей и сделал 12 результативных передач в 40 матчах за "Милан".

Напомним, "Милан" готов продать Сусо и Доннарумму "Реалу". | soccernews.ru

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